Sexagenário engravidou menina de 13 anos

A Polícia Judiciária deteve um homem de 60 anos por crimes de abuso sexual de crianças agravado que resultou na gravidez de uma menor de 13 anos.

Segundo um comunicado da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ emitido esta sexta-feira, os factos ocorreram no último trimestre do ano passado, no distrito de Lisboa.

O detido já tem antecedentes criminais por crimes sexuais, tendo cumprido, por duas vezes, penas efetivas de prisão.

Foi apresentado a primeiro interrogatório judicial e ficou em prisão preventiva.