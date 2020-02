Sexagenário evadido da prisão apanhado em grupo de assaltantes pela GNR

Hoje às 10:18 Facebook

Um homem de 67 anos, que estava fugido da cadeia, foi detido juntamente com quatro suspeitos de assaltos a furtos em residências, nos concelhos de Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil e Penacova.

Evadido do Estabelecimento Prisional de Lisboa, no qual estava a cumprir pena por tentativa de homicídio, o homem, de 67 anos, ficou detido. Foi entregue no Estabelecimento Prisional de Coimbra, juntamente com outro membro do grupo, "um jovem de 22 anos, que era alvo de cinco mandados de detenção, por furto qualificado, ofensas à integridade física qualificada e roubo", adianta a GNR.

Os dois detidos faziam parte de um grupo de cinco homens detidos numa operação do Comando Territorial de Coimbra, da GNR.

"Os suspeitos, referenciados pela prática de vários furtos, foram intercetados no concelho de Penacova, após terem abandonado a viatura onde seguiam e encetarem fuga apeada para parte incerta", informou a GNR, em comunicado, salientando que "a pronta atuação dos militares" terminou coma detenção dos cinco homens, dos quais, dois ficaram detidos.

"No decorrer da operação policial foi apreendido um veículo e todos os artigos que se encontravam na posse dos suspeitos", nomeadamente: duas armas de fogo; dois intercomunicadores; um aerossol; 13 munições; 12 peças em ouro; nove peças em prata; um relógio e 345 euros em numerário.