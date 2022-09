Sexagenário preso por tentar matar após discussão na via pública

JN Hoje às 10:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Pegou em arma e tentou matar homem com que discutia na via pública, em Montalegre. Foi detido pela Polícia Judiciária de Vila Real e ficou em prisão preventiva.

O caso ocorreu no passado dia 13 de setembro. Pelas 15.15 horas, dois homens ter-se-ão envolvido numa discussão, por motivos fúteis, na via pública. Durante a altercação, um deles, de 64 anos, "muniu-se de uma arma de fogo e tentou atingir o corpo da vítima, um homem com 60 anos de idade".

O homem, fortemente indiciado pela prática do crime de homicídio tentado foi detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, anunciou esta manhã de segunda-feira a Polícia Judiciária.

PUB

Após ser apresentado a interrogatório judicial, foi aplicada a prisão preventiva como medida de coação.