Sexagenário tentou matar mulher à facada

Vítima conseguiu fugir de casa e sobreviveu a várias facadas na barriga. Agressor também se salvou de tentativa de suicídio.

Um sexagenário tentou assassinar à facada a mulher. Só não concretizou o crime porque a vítima, mesmo com graves ferimentos no abdómen e nos braços, conseguiu fugir do apartamento do casal e pedir ajuda aos vizinhos. À chegada da PSP ao prédio situado na cidade das Caldas da Rainha, o agressor trancou-se num quarto e tentou, também sem o conseguir, suicidar-se com comprimidos. As autoridades não tinham conhecimentos de episódios violentos anteriores no seio daquela família.

Eram 23 horas de quinta-feira quando, por razões ainda não apuradas, homem e mulher começaram a discutir. No interior do apartamento, a altercação foi subindo de tom, levando o indivíduo, de 62 anos, a agarrar numa faca para ameaçar a esposa de morte. Pouco depois, passou das palavras aos atos e desferiu várias facadas na vítima. Primeiro, nos braços que a mulher usou para se defender e, depois, na zona abdominal.