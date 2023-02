Shariff liderou na cadeia rede que fez fortuna em burlas por telemóvel

Allan Shariff, um conhecido criminoso que chegou a figurar na lista dos mais procurados do FBI, foi acusado pelo Ministério Público (MP) de ter liderado uma associação criminosa a partir da cadeia de Vale de Judeus, onde cumpria pena, lesando dezenas de empresas do Norte ao Sul do país, em quase 800 mil euros, durante a pandemia, com burlas feitas usando apenas telemóveis.

O grupo incluía mais três reclusos e outras 16 pessoas no exterior da prisão que ajudavam no esquema. Shariff está a cumprir 17 anos de prisão e já foi condenado 11 vezes desde 2006.

Segundo a acusação do MP, os crimes aconteceram entre março e novembro de 2020, em plena pandemia, aproveitando o grupo os condicionamentos desse período. A associação criminosa montada por Allan Sharif - crime pelo qual está acusado - contava com os também reclusos José Coelho, João Gaspar e Pedro Soares, bem como outras 16 pessoas que, no exterior, asseguravam a logística das burlas e algumas operações de branqueamento dos lucros obtidos com as vigarices.