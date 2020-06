SIC paga por humilhar casal indignado com humor sobre violador

Nelson Morais Hoje às 10:11 Facebook

Absolvida em primeira e segunda instâncias, a SIC foi agora condenada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ), por ter violado o direito à imagem de um casal, que abandonou um espetáculo de "stand up comedy", quando o artista João Cunha fez humor com o caso de Josef Fritzl, um austríaco que aprisionou numa cave e violou durante décadas a própria filha, e usou linguagem racista.

Ao abandonarem a plateia do Teatro Mário Viegas (Lisboa), em 18 de janeiro de 2012, os espectadores foram interpelados pelo humorista. E gerou-se uma altercação que foi filmada e seria usada, com uma edição que levou os primeiros a sentirem-se "ridicularizados" e "humilhados", num vídeo promocional da SIC Radical. À entrada, os espectadores tinham sido avisados das filmagens, mas o STJ concluiu que o "consentimento tácito" de quem entrou não abrangia uma altercação como aquela, "extraespetáculo".

A semana passada, em acórdão sobre "recurso de revista excecional", o tribunal condenou a SIC - Sociedade Independente de Comunicação a indemnizar os autores em 40 mil euros, sem prejuízo de esta reclamar metade do valor à produtora do espetáculo, a "Casa do Fumo". Além disso, a ré tem de garantir a "imediata" remoção de conteúdos com imagens e palavras dos autores, no sítio da SIC Radical e noutros, como o YouTube, por onde a cena se espalhou.