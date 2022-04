Simula desmaio para roubar carro e agride condutor com pedra na Maia

Reis Pinto Hoje às 20:31 Facebook

Um automobilista, de 23 anos, queixou-se às autoridades de ter sido agredido com uma pedra na cabeça por um indivíduo que simulou ter desmaiado e roubou o veículo da vítima, esta quarta-feira, na Maia.

O caso aconteceu por volta das 12 horas, na Rua Engenheiro Frederico Ulrich, no Castêlo da Maia. De acordo com a queixa, o condutor deparou-se com um homem, aparentemente inanimado, na berma da estrada. O automobilista parou o carro para prestar auxílio, mas acabou agredido com uma pedra na cabeça.

O indivíduo roubou-lhe as chaves do automóvel, um Volkswagen Polo, e pôs-se em fuga. A vítima foi apresentar queixa na GNR e teve de se deslocar ao Hospital de S. João, no Porto, para ser assistido.