Simulam assalto para burlar casa de penhores em 40 mil euros

Burlaram uma casa de penhores, em Braga, onde tinham penhorado sete peças em ouro pelo valor de 40 mil euros. Pediram emprestadas as joias, simularam um assalto e voltaram a penhorá-las noutra loja.

O trio, duas mulheres e um homem, de Braga, vai ser julgados por burla qualificada. A empregada do penhorista está acusada de abuso de confiança qualificada.

A acusação do Ministério Público (MP) concluiu que as mulheres e o marido da primeira, residentes no bairro social de Santa Tecla, em Braga, foram à loja local da Prestiminho, empresa com sede em Fafe, para penhorar sete peças em ouro, que valiam 57 mil euros, em 2012 e 2013. Receberam em troca 40 mil euros e sete cautelas, que lhes permitiriam reaver as joias, devolvendo o dinheiro.