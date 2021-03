Simularam venda de relógio de luxo para roubar 18 mil euros em Lisboa

RP Hoje às 12:04 Facebook

A Polícia Judiciária deteve, em Lisboa, três homens, de 64, 43 e 35 anos, que, a pretexto de venderem um relógio de luxo, assaltaram o comprador no interior do elevador de um hotel de Lisboa, roubando-lhe 18 mil euros em dinheiro.

O assalto ocorreu no passado mês de janeiro, após um dos suspeitos ter acordado com a vítima a venda de um relógio de luxo, tendo a transação sido combinada para um hotel de Lisboa.

Ali reunidos, após acertarem os valores do negócio, a vítima foi aliciada a deslocar-se a um quarto a fim de finalizarem a transação.

No entanto, ao saírem do elevador, os dois outros dois homens, exibindo armas de fogo, ameaçaram a vítima, roubando-lhe uma mochila onde se encontrariam cerca de 18 mil euros em dinheiro, fugindo de seguida, conjuntamente com o suposto vendedor do relógio.

A PJ apreendeu o vestuário utilizado pelos suspeitos, réplicas de armas de fogo, material usualmente utilizado por forças policiais e mais de 12 mil euros em dinheiro.

Os detidos têm antecedentes pela prática de crimes de roubo com arma de fogo e tráfico de droga, sendo que um deles se encontrava atualmente sujeito à medida de coação de apresentações periódicas às autoridades.