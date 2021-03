Simulou ajuda a idosa e roubou-lhe a mala por esticão

Glória Lopes Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A PSP anunciou esta segunda-feira a detenção de uma mulher, com 42 anos, pelo crime de roubo por esticão, que já era suspeita de outras ocorrências.

A detenção ocorreu cerca das 16 horas de domingo após a Polícia ter localizado a suspeita na sequência de uma denúncia sobre um roubo, cuja vítima foi uma idosa.

Com o argumento de auxiliar a idosa a transportar as compras para casa, a detida roubou-lhe a mala. "Num acto brusco e violento puxou a mala que esta trazia a tiracolo, subtraindo 100 euros em numerário e colocando-se em fuga", explicou uma fonte do comando da PSP de Bragança.

Depois de o crime ter sido reportado, os agentes, face aos indícios verificados, à caracterização física e indumentária da suspeita e ao "modus operandi" utilizado conseguiram intercetá-la e detê-la.

Verificou-se que sobre esta mulher recaem fortes suspeitas da prática de um outro roubo, perpetrado também na cidade de Bragança, cinco dia antes. "A prática reiterada de diversos crimes contra a propriedade, crimes contra a integridade física e crimes contra a autoridade púbica é, aliás, modus vivendi desta cidadã", informou a PSP.