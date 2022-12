Simulou venda de carro para assaltar comprador

R.P. Hoje às 10:49 Facebook

Um homem, com 31 anos, foi detido pela Polícia Judiciária, no Seixal, por ter simulado a venda de um carro e assaltado o comprador após este ter pago a viatura, ameaçando-o com uma arma de fogo. O suspeito já tem cadastro e foi libertado após ter sido ouvido em Tribunal.

Os factos ocorreram no passado mês de setembro, quando o detido, juntamente com outro indivíduo já detido anteriormente, simularam a venda de um automóvel. A vítima estava acompanhada de um amigo e após verificar que a viatura estava em condições, aceitou o negócio, tendo efetuado o pagamento.

"Os autores, após receberem o dinheiro, apontaram uma arma de fogo às vítimas, fugindo de seguida na viatura que era suposto ter sido vendida. Nas diligências realizadas no dia de ontem [quinta-feira], para além da viatura, foi ainda apreendida a arma de fogo utilizada para a consumação do crime", sublinhou, em comunicado, a PJ.

Com antecedentes por crimes de idêntica natureza, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficou obrigado a apresentações semanais no posto de polícia da área de residência.

A Polícia Judiciária irá prosseguir a investigação para apurar a eventual participação do detido em outros crimes.