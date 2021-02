Simulou venda do carro no Facebook e roubou o dinheiro do comprador

João Paulo Costa Hoje às 19:08 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem, de 26 anos, suspeito de um roubo à mão armada ocorrido em outubro em Ílhavo, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

O crime ocorreu no passado dia 8 de outubro, no parque de estacionamento de uma superfície comercial, o Intermarché, na Gafanha da Nazaré, Ílhavo. As vítimas dirigiram-se ao local do crime após negociações efetuadas através do Facebook para aquisição de uma viatura automóvel com anúncio de venda publicitado nessa mesma rede social.

Segundo apurou o JN junto de fonte policial, o carro estaria avaliado em 2000 euros, mas o interessado, residente no Norte e que foi acompanhado por um amigo, levava em dinheiro cerca de 1500 euros para negociar e fechar o negócio.

Ainda segundo a mesma fonte, o alegado vendedor convidou-os a experimentar o carro e pouco depois de arrancarem ameaçou-os com uma arma, ficando com o dinheiro e deixando as vítimas na estrada.

De acordo com o comunicado da PJ, o detido não exerce qualquer atividade profissional e tem um historial de consumo de drogas. Durante a investigação ao suspeito, a polícia apreendeu várias armas, confirmou o JN.

O ladrão foi detido esta terça-feira, tendo na quarta-feira, sido presente a um primeiro interrogatório judicial no Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Aveiro, ficando em prisão preventiva.