Sindicalistas da GNR queixam-se de perseguições

A Associação dos Profissionais da Guarda (APG/GNR) queixa-se de que os seus dirigentes são alvo de processos disciplinares quando prestam declarações públicas e revela que o Comando-Geral da GNR já se queixou criminalmente contra o seu presidente.

De acordo com um comunicado enviado as redações, a APG diz que na origem dos processos disciplinares instaurados contra o presidente da associação, César Nogueira, está "invariavelmente, declarações prestadas à imprensa, na qualidade de dirigente associativo, estando em causa a liberdade de expressão e os direitos dos profissionais representados pela APG/GNR, que têm como expectativa, nos seus corpos gerentes uma postura firme, objetiva e responsável na assunção de posturas públicas".

Os responsáveis da APG lembram que os direitos das associações profissionais na Guarda não são tão permissivos quanto um sindicato e "limitam o funcionamento desta estrutura e consequentemente, por via do não-reconhecimento de direitos, restringe a sua ação no papel de defesa dos profissionais da GNR por si representados".

No entanto, garantem existir "direitos mínimos que estão fixados e, num passado recente, os processos disciplinares instaurados ao Presidente da APG/GNR não vingaram por esse motivo".

Ainda assim, no mesmo comunicado, revelam que "tem Comando da Guarda recorrido ao Código Penal, tendo o anterior responsável da Instituição, que muito recentemente concluiu a sua comissão de serviço, determinado a apresentação de queixas-crime por alegada ofensa a organismo, serviço ou pessoa coletiva", explicam os dirigentes da associação.

Por isso, pedem aos associados para repudiar publicamente a instauração de processos disciplinares e crime aos dirigentes da APG/GNR e garantem que vão apurar as responsabilidades sobre os autores dos processos.