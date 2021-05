Sindicato denuncia idade avançada e falta de funcionários na comarca de Bragança

Glória Lopes Hoje às 12:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Faltam oficiais de justiça na comarca de Bragança, onde 12% do efetivo total está de baixa médica prolongada. A este problema junta-se uma média de idades avançada, a rondar os 57 anos, mais alta do que a nacional que anda pelos 55 anos. "Mas muitos têm mais de 60 anos", denunciou esta quarta-feira Vítor Bernardo, delegado do Sindicato dos Funcionários Judiciais, durante um plenário em frente ao Tribunal Judicial de Bragança.

A comarca tem cerca de 95 oficiais de justiça, espalhados por 12 concelhos, dos quais cerca de uma dezena estão de baixa prolongada de longa duração.

O Sindicato considera urgente a contratação de pelo menos mais uma dezena destes funcionários para suprir os que estão ausentes por motivos de doença. "São baixas de mais de dois anos e alguém tem que fazer o serviço dessa gente que está incapacitada. Quem o faz são os oficiais de Justiça que cá estão a trabalhar", explicou Vítor Bernardo.

A dispersão geográfica é outro problema da comarca, face às distâncias entre Bragança e alguns concelhos. "As distâncias entre concelhos são enormes. De Bragança a Miranda do Douro são 75 quilómetros e até Moncorvo são mais de 80 quilómetros. Transportes públicos regulares são inexistentes", acrescentou.

Os oficiais de justiça pedem ainda a revisão do estatuto sócio-profissional da carreira. "É muito importante. Não estou a ver ninguém concorrer para oficial de justiça com uma licenciatura para depois ganhar o salário mínimo nacional", vincou Vítor Bernardo, denunciando ainda que a carreira não é aliciante para os jovens que na maioria das vezes a usam como trampolim para aceder à Administração Pública. "Depois de entrarem, ganham 765 euros e à mínima oportunidade vão para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a Autoridade Tributária e Aduaneira ou​​​​​​​ outros serviços mais bem remunerados", afirmou o delegado sindical.

O Sindicato dos Funcionários Judiciais está a realizar um total de 23 plenários em todo o país, que terminam amanhã. O de Bragança foi o último da região Norte. "Servem para sensibilizar os oficiais de justiça e a população para o estado débil da justiça, uma vez que se advinham mais maus tempos", sublinhou Manuel Sousa, coordenador da Direção Regional do Norte daquele sindicato.

O país tem um défice de mais de mil funcionários judiciais num total de 6500. "É uma percentagem elevada. Os processos não andam sozinhos e a máquina está nos oficiais de Justiça, porque encaminhamos os processos para a decisão", acrescentou.