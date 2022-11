Sindicato quer técnicos sem formação acusados de usurpação de funções

Roberto Bessa Moreira Hoje às 19:04 Facebook

O Sindicato dos Técnicos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (SinDGRSP) apresentou uma queixa-crime, alegando que há funcionários públicos a desempenhar funções que são exclusivas dos técnicos superiores de reinserção social, dos técnicos superiores de reeducação e dos técnicos profissionais de reinserção social. Em causa está, segundo o dirigente sindical Miguel Gonçalves, o crime de usurpação de funções, que tem contado com a conivência dos sucessivos diretores-gerais de reinserção e serviços prisionais.

Entre os exemplos apontados na queixa formalizada no Departamento de Investigação e Ação Penal do Porto está o caso de funcionários que estão a aplicar programas educativos a reclusos sem terem as necessárias qualificações.

Segundo o SinDGRSP, também existem elementos das equipas de reinserção social, sem a obrigatória formação específica, a "elaborarem e a assinarem peças processuais para inquéritos e julgamentos, quer no âmbito penal quer no âmbito da aplicação da Lei Tutelar Educativa".