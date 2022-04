Site do PCP com "problemas de acesso", hackers reivindicam ataque

JN/Agências Hoje às 18:34, atualizado às 19:39 Facebook

O site oficial do PCP está com "problemas de acesso", confirmou fonte do partido, sem identificar o motivo das falhas.

A CNN Portugal noticiou, esta sexta-feira, que a página online do Partido Comunista Português (PCP) foi alvo de um ataque informático perpetrado por hackers pró-Ucrânia e cita um comunicado enviado àquela redação, no qual um grupo de piratas informáticos, que não é identificado, diz ter levado a cabo uma "operação pontual e cirúrgica".

Contactada pela Lusa, fonte do PCP confirmou que o site está com "problemas de acesso", mas não confirmou qual a origem do problema, que parece estar a afetar não só o site do partido, mas também as páginas das estruturais locais, como, por exemplo, de Lisboa, Porto, Coimbra ou Évora, conforme confirmado pela Lusa.

No entanto, a página oficial na internet do "Avante!", jornal associado ao PCP, continua acessível.

A Lusa constatou que o site do PCP está inoperacional pelo menos desde as 17 horas. O acesso à página foi reestabelecido por momentos, mas, entretanto, ficou novamente indisponível. Às 18:30, continuava inacessível.

De acordo com informações recolhidas pelo JN, a Polícia Judiciária ainda não se encontra a investigar o alegado ataque informático.