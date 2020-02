Só dois arguidos prestaram declarações no Tribunal de Leiria

Alexandra Barata Hoje às 13:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Apenas dois dos 48 arguidos presentes esta segunda-feira no Tribunal de Leiria manifestaram vontade de prestar declarações. Em causa estão suspeitas de burla, associação criminosa e branqueamento de capitais, entre outros crimes.

O julgamento, que teve início às 10.45 horas e envolve 79 arguidos, suspeitos da prática de crimes de associação criminosa, burla qualificada, branqueamento de capitais, falsificação de documentos, venda, circulação ou ocultação de produtos e artigos e corrupção ativa e passiva.

A justificação avançada para 21 dos arguidos não terem comparecido no Tribunal prende-se com a incapacidade de notificar todos e com o facto de outros terem faltado à primeira sessão de julgamento, pelo que serão julgados num processo à parte.

Com hora de início apontada para as 9.15 horas, só uma hora e meia depois é que o coletivo de juízes entrou na sala, já que, até então, os advogados estiveram a ser encaminhados para os seus lugares, a que se seguiu a entrada dos arguidos, dez dos quais se encontram detidos.

O resto da manhã foi ocupada a identificar os 48 suspeitos presentes. Destes, apenas mãe e filha manifestaram vontade de responder perante o coletivo de juízes, já que os restantes foram aconselhados pelos advogados a não prestarem declarações. A sessão prossegue às 13.45 horas.