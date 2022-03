Só dois vizinhos de Ronaldo julgados por obras ilegais

Joaquim Gomes Ontem às 23:51 Facebook

Ministério Público tinha acusado 13 arguidos, entre autarcas, arquitetos e donos de casas na Caniçada, Gerês.

O processo das moradias clandestinas no Gerês, perto da mansão de Cristiano Ronaldo, onde agora vive Pepe, vai ser julgado no Tribunal de Vila Verde. De 13 arguidos acusados pelo Ministério Público (MP) em abril do ano passado, o juiz de instrução criminal de Braga decidiu levar a julgamento dois empresários e uma empresa, ilibando autarcas e técnicos. Mas o MP deverá recorrer e pedir que todos sejam julgados.

Em causa estão crimes relacionados com construções antigas que permitiriam obras de recuperação e ampliação limitada, apesar de se encontrarem em zonas protegidas pelo Plano de Ordenamento da Albufeira da Caniçada e dentro do Parque Nacional da Peneda-Gerês. Nas situações em causa, "foi simulada a pré-existência nos terrenos de construções que nunca lá existiram", refere o MP.