Só tutor foi condenado mas todos sabiam dos maus-tratos a deficiente

Durante pelo menos dois anos, um deficiente profundo, com comportamento autista, viveu num quarto imundo, com uma cama coberta apenas com um plástico, preso por corda a uma cadeira de rodas e deixado, com fome e a roupa urinada, à chuva e ao frio.

Vários familiares, vizinhos, três técnicas sociais, o presidente da junta de freguesia, o padre, a médica de família e até a Segurança Social (SS) sinalizaram o caso, mas o homem, de 64 anos, só foi resgatado graças a uma denúncia anónima feita à Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV), que levou a GNR, em 2019, à casa situada em Airães, Felgueiras.

Agora, Inácio Teixeira, de 71 anos, tutor e primo do deficiente, foi condenado a uma pena de dois anos e quatro meses de prisão, mas suspensa, pelo crime de violência doméstica (por omissão). Ficou ainda obrigado a pagar uma indemnização de dois mil euros à vitima, que, porém, morreu em outubro do ano passado, quando já estava institucionalizado.