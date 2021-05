Só um arguido presente no julgamento de rede de auxílio à imigração ilegal

Teixeira Correia Hoje às 14:02 Facebook

Só Alexander Sirbu, de 36 anos, romeno, um dos cinco cidadãos de leste arguidos que estão acusados dos crimes de auxílio à imigração ilegal, compareceu na manhã desta terça-feira no julgamento que se realizou no Tribunal de Beja.

A sessão durou menos de uma hora. Além de Sirbu, foi ouvido o arrendatário de uma das habitações e feitas as alegações finais, ficando o processo pronto para a leitura do acórdão.

Outro cidadão romeno, Madalin Ion, de 43 anos, apesar de notificado não marcou presença, tendo a sua advogada referido que não tem contacto com o mesmo. O coletivo de juízes emitiu um mandado de detenção imediato, tendo a PSP feito deslocar uma patrulha à sua morada em Beja, não o tendo localizado.

Os restantes três arguidos, todos moldavos, Eugen Botraniuc, de 25 anos, Iurie Cernica, de 34 anos e Ivan Vasiliev, de 30 anos, estão sob declaração de contumácia e desanexados deste processo, encontrando-se em parte incerta.

Alexander Sirbu justificou ao coletivo de juízes que nada teve a ver com as acusações de que é alvo, porque "era empregado e obedecia a ordens do patrão". "Depois da ação do SEF criei a minha empresa", disse.

Já o proprietário da habitação onde as vítimas foram encontradas declarou que "tem todas as condições de habitabilidade", rejeitando responsabilidade sobre as possíveis situações de degradação em que pudessem viver.

O caso começou a ser investigado em 31 de outubro de 2014 na sequência de uma queixa apresentada no Posto Territorial da GNR de São Bartolomeu de Messines, por dois ofendidos de nacionalidade romena após terem fugido de uma exploração agrícola em Ferreira do Alentejo, por serem alvo de exploração laboral. Com a ajuda dos ofendidos, inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) identificaram em Ferreira do Alentejo os indivíduos que os exploravam.

Um ano depois foi ao processo um auto de ocorrência registado pela GNR daquela localidade, que relatava agressões entre cidadãos de Leste motivadas pela recusa de alguns trabalharem sem receber. Posteriormente, em julho de 2017, dois cidadãos moldavos compareceram na esquadra da PSP do Aeroporto de Lisboa e relataram que tinham sido recrutados por um indivíduo romeno, mas ao perceberem que iriam ser maltratados e sujeitos a exploração laboral, acabaram por fugir.

Segundo o despacho de acusação do Procurador do Ministério Público de Ferreira do Alentejo, os arguidos montaram um esquema em que "organizavam as viagens, introduziam os trabalhadores em Portugal, sendo depois alojados em Beja, com condições degradantes, numa habitação infestada de carraças e onde dormiam onze pessoas em cada quarto".

Em outubro de 2017, dois cidadãos moldavos apresentaram queixa na esquadra da PSP de Beja, onde denunciaram a forma como vieram para Portugal e como eram tratados. Antes da formalização da queixa, à porta da esquadra foram abordados por um dos arguidos que ofereceu mil euros a cada um para não fazerem a denúncia junto das autoridades. As vítimas foram pressionadas para dizerem que não conheciam o arguido e que tinham sido eles a perder os seus passaportes.

Última condenação dezembro de 2020

Em dezembro de 2020, seis indivíduos, com idades compreendidas entre os 27 e os 49 anos, de nacionalidade romena e moldava foram condenados a penas de prisão, a única efetiva foi quatro anos e nove meses, e as restantes suspensas na sua execução, por um crime de auxílio à imigração ilegal, em coautoria material. A suspensão das penas de três dos arguidos ficam condicionadas ao pagamento solidário da quantia de 8.994,50 euros, relativo a impostos sobre tabaco ilegalmente introduzido no mercado e vendido às vítimas.

O coletivo de juízes que julgou o caso determinou a improcedência do pedido de declaração de perdimento de bens apresentado pelo Ministério Público (MP) na acusação e devolveu aos arguidos 7.463.868,40 euros.