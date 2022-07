Sobe a telhado de hipermercado e furta 21 mil euros em dinheiro, tabaco e jogo

Munido de uma escada telescópica, um homem trepou ao telhado de um hipermercado Intermarché em Beja, furou a cobertura, desmontou o teto falso de uma tabacaria e introduziu-se na mesma, para furtar dinheiro, raspadinhas e tabaco, tudo num valor superior a 21 mil euros.

O caso aconteceu no domingo, 26. Segundo apurou o JN, só em raspadinhas terão sido levados cartões no valor de sete mil euros. Da caixa, o assaltante furtou o apuro de três dias, sexta-feira a domingo, que o empresário planeara depositar no banco no dia seguinte.

A intrusão terá acontecido pelas 22.30 horas, hora e meia depois de a superfície comercial ter encerrado ao público. O indivíduo, que atuou de cara destapada e de luvas, só deixou o local três horas depois de ter entrado, evitando as rondas da PSP no local.