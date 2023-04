SOS Racismo queixa-se de agresões da PSP em homenagem a jovem afogado

A associação SOS Racismo já se queixou à Comissão para a Igualdade e Contra a Discriminação Racial e também vai apresentar queixa-crime ao Ministério Público, por causa da intervenção PSP, no domingo, durante a homenagem ao adolescente cabo-verdiano que tinha morrido afogado, a 9 de abril, na Praia de Matosinhos. A homenagem decorreu à porta do "El Corte Inglês", em Vila Nova de Gaia, e terminou em confrontos entre os jovens e a polícia. Uma pessoa foi detida e outra identificada.

"Independentemente do contexto e das circunstâncias, estas agressões dos agentes da polícia são absolutamente injustificáveis e inaceitáveis", afirmou a SOS Racismo, num comunicado em que exige "que se apurem responsabilidades" e que faz acompanhar de vídeos sobre a intervenção policial.

A homenagem começou pelas 20.15 horas, com dezenas de pessoas, na sua maioria menores de idade, vestidas de branco e negro, convivendo com canções e danças. A cerimónia duraria cerca de 30-45 minutos, tendo algumas pessoas saído e outras permanecido no local para além dessa altura.

"Segundo pessoas participantes na cerimónia, pelas 21.35 horas, chegou um carro com 3 agentes da polícia, que começaram a gritar com o grupo e, com bastões na mão, ordenaram que se afastassem. Perante a tentativa de conversar com os agentes para explicar o motivo para a reunião de homenagem, um dos agentes começou a bater nas pessoas com o bastão. Foram chegando mais polícias, em carrinha de intervenção, que continuaram com este tipo de atuação", é possível ler na nota.

Receção "hostil"

Tal como o JN noticiou na segunda-feira, no dia de Páscoa a PSP deslocou-se à Avenida da República, em Gaia. "No local, a primeira equipa policial foi recebida de forma hostil pelo grupo de jovens que ali se encontravam concentrados, pelo que foi necessário proceder ao reforço policial, de modo a pôr cobro a tal comportamento e a garantir a reposição da ordem pública", explicou a PSP, em comunicado divulgado na segunda-feira, em que também contou que um estudante "agrediu um Polícia, pelo que foi imobilizado e detido".