Stand que vendeu carros: "O contrato de aluguer cessa com a exportação"

E-Drive Option garante que vai apresentar uma queixa-crime contra financeira do grupo Renault.

O dono da E-Drive Option (Dinastia Motriz, Lda.), Alberto Ramalho, garante que a Mobilize Financial Services (ex-RCI) está "a violar a lei" ao bloquear as viaturas e que "os carros não têm qualquer contrato de aluguer válido em Portugal". Diz que é ele quem vai avançar com uma queixa-crime contra o "banco" do grupo Renault.

"Mesmo que tenham contrato no país de origem, o contrato cessa com a exportação. No dia em que a RCI prove que a bateria é propriedade deles e com contrato válido em Portugal, nós pagamos. Ando há ano e meio a desafiar a RCI a pôr-nos uma ação em tribunal. Não têm base jurídica", frisa. O dono da E-Drive acrescenta: "Privar as pessoas de um bem que é próprio e tem registo é crime".