Submarino construído para transportar droga encontrado na Galiza

As autoridades espanholas apreenderam um submarino construído unicamente para transportar cocaína entre a América do Sul e a Europa. É o segundo caso detetado na costa da Galiza, depois de uma embarcação semelhante ter sido sinalizado com três toneladas de droga. Desta vez, o narcosubmarino estava vazio.

Batizado de "Poseidon" e com cerca de 20 metros de comprimento, o submarino foi encontrado nesta segunda-feira, na Ría de Arousa, na província de Pontevedra. A confirmação é feita, ao JN, por fonte oficial da Guarda Civil.

Esta Polícia foi alertada por um pescador, que viu parte da embarcação, já à superfície, a cerca de uma milha da costa. Rapidamente, foram deslocados para o local vários meios, entre os quais elementos do Grupo de Especialistas da Guarda Civil em Atividades Subaquáticas. Porém, durante toda a segunda-feira, não foi possível estabilizar a embarcação e aceder ao seu interior.

Já nesta terça-feira, as autoridades conseguiram colocar o submarino na posição horizontal para que os mergulhadores entrassem sem perigo. Feita a primeira vistoria, não foi encontrada qualquer droga.

A Guarda Civil suspeita, mesmo assim, que esta embarcação transportou cerca de cinco mil quilos de cocaína, droga que terá sido recolhida por barcos que foram ao seu encontro. Aliás, a investigação está a ligar o submarino a duas embarcações encontradas encalhadas e abandonadas, há 15 dias, na mesma região.

A Polícia espanhola também não deteve nenhum traficante, nem depois de vários dos seus elementos terem, com a ajuda de um drone, percorrido a costa galega. "Hoje, o interior do submarino foi investigado e não havia drogas nem ocupantes. O submarino foi rebocado para o porto de Xufre, na ilha de Arousa", explicou a Guarda Civil.

Segundo submarino em três anos

Este é o segundo narcosubmarino sinalizado na costa galega. Tal como o JN noticiou, e o Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, confirmou numa entrevista publicada pelo nosso jornal neste fim-de-semana, uma embarcação semelhante foi encontrada, em novembro de 2019, carregada de cocaína.

O barco teria deixado Portugal para entregar a encomenda de droga na fronteira com Espanha, em Finisterra. Contudo, problemas no combustível terão feito com que o submarino encalhasse.