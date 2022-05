Substituição de juiz não tira da cadeia Toni do Penha

Rui Dias Hoje às 12:58 Facebook

O empresário da noite António Silva, conhecido em Guimarães como Toni do Penha, que está acusado do homicídio do empresário Fernando Ferreira, esperava sair da cadeia esta segunda-feira.

Nova lei dos impedimentos dos juízes - que afasta da instrução e julgamento os que tenham participado na fase da investigação do processo - obrigou a cancelar a instrução em curso e a repeti-la. Mas o que parecia impossível fazer até terminar o prazo, amanhã, da prisão preventiva foi feito. Em menos de uma semana, uma nova juíza assumiu a instrução, deu-a por terminada e decidiu que Toni do Penha continuaria preso.

Todavia, aquela rapidez não está isenta de riscos. A nova juíza aproveitou diligências feitas pelo juiz de instrução "impedido", Pedro Miguel Vieira. Por isso, os advogados dos três arguidos poderão vir a invocar a nulidade, designadamente, das quatro inquirições feitas pelo primeiro juiz e que não não foram repetidas pela juíza substituta.