Sucateiro Manuel Godinho perde recurso no Supremo e fica mais perto da cadeia

As alternativas legais à sua disposição para evitar a cadeia são já poucas. O empresário condenado por mais crimes no processo Face Oculta, Manuel Godinho, levou agora uma nega do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) que mantém a sua pena em 12 anos de prisão.

O cabecilha do esquema de corrupção em torno da gestão de resíduos produzidos por empresas públicas ainda deverá reagir àquela decisão do Supremo com a apresentação de uma reclamação. E, depois, ainda poderá invocar, junto do Tribunal Constitucional, eventuais inconstitucionalidades. Mas, se nada de surpreendente acontecer, dificilmente evitará a cadeia.