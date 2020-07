Sucessor de presidente de Castelo Branco suspeito em venda de casas

Nelson Morais Hoje às 15:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Vice da Câmara de Castelo Branco indiciado por cometer crime de infidelidade enquanto provedor da Misericórdia. Presidente prestes a perder mandato.

O presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, está na iminência de perder o mandato, por ter assinado três contratos com uma empresa do pai. E quem o deverá substituir, o atual vice-presidente, José Augusto Alves, acaba de ser indiciado de um crime de infidelidade, por ter feito negócios, enquanto provedor da Santa Casa da Misericórdia de Castelo Branco (SCMCB), que lesaram esta IPSS e beneficiaram uma construtora. Apesar disso, o Ministério Público de Coimbra só avançará com o processo se a Assembleia-Geral da Misericórdia apresentar queixa. E o suspeito principal indica que isso não vai acontecer.

"Isso está resolvido", atirou quinta-feira José Augusto Alves, sobre o despacho proferido pelo Ministério Público (MP), a 17 de junho, que o indicia de um crime de infidelidade, punível com pena de prisão de três anos, em coautoria com o tesoureiro SCMCB, Carlos Ribeiro, e João Marques Pedro, dono da Sociedade de Construções Beira Rocha, que comprou três apartamentos à Misericórdia, no centro de Castelo Branco, por um total de 51 500 euros.

Contactado pelo JN, José Augusto Alves não queria falar do assunto, mas, antes de desligar, este coronel na reserva sempre explicou que o assunto "está resolvido" porque a Assembleia-Geral da Misericórdia já decidiu, em reunião da semana passada, não apresentar queixa. Ontem, já não foi possível ouvir o presidente da assembleia, o ex-provedor Cardoso Martins, mas é pouco provável que ele divirja do provedor, tanto que até foi daquele órgão a deliberação inicial sobre a alienação dos imóveis.

MP teve de alterar crime

Este processo é exemplificativo dos constrangimentos que o MP e a Polícia Judiciária estão a sentir, em todo o país, por causa do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que, em 18 de maio, fixou jurisprudência no sentido de que o conceito de funcionário não se aplica, para efeitos criminais, aos membros das IPSS.

O MP e a Judiciária de Coimbra investigaram os factos de Castelo Branco como constituindo participação económica em negócio, um crime de natureza pública (o procedimento criminal não depende de queixa), que é imputável a funcionários e punível com pena até cinco anos. Mas, perante a nova jurisprudência, que desvaloriza o facto de as IPSS funcionarem com dinheiros públicos, o MP teve de requalificar os factos como infidelidade, um tipo de crime que, sendo semipúblico, só pode resultar em acusação e condenação se houver queixa dos ofendidos.

Em junho, considerando que o direito de queixa pertence à Assembleia-Geral, o MP enviou àquele órgão um despacho onde diz que "existem indícios para deduzir acusação contra os arguidos" e pergunta-lhe se quer queixar-se deles. Sem queixa, no prazo de seis meses, o processo será arquivado.

Enquanto isto, o Tribunal Constitucional rejeitou um recurso do presidente da Câmara de Castelo Branco sobre a sentença que, por causa de três contratos celebrados com uma empresa do pai, determinara a perda de mandato. A decisão do Constitucional ainda não transitou em julgado, mas o socialista Luís Correia, ainda que ali interponha um último recurso para a conferência, dificilmente evitará a sua substituição por José Augusto Alves.

Imóveis revendidos no mesmo dia

Em 2017, os arguidos da Misericórdia venderam, por um total 51 500 euros, três apartamentos que, no mesmo dia, seriam revendidos "por um valor declarado" de 67 500 euros. O MP contesta que a venda não tenha sido precedida de "avaliação oficial" nem publicitada, e que não tenha sido dada preferência a um inquilino nem à câmara. Esta podia exercê-la, por os imóveis se situarem no centro da cidade.