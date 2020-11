Sueco detido por matar mulher em Albufeira

Marisa Rodrigues Hoje às 12:00 Facebook

Um homem de nacionalidade sueca foi detido pela Polícia Judiciária do Sul por suspeitas da morte da mulher.

A vítima, de 44 anos, da mesma nacionalidade, foi encontrada sem vida, na quinta-feira, na casa que partilhava com o companheiro, em Albufeira.

A morte terá ocorrido na sequência de agressões. Depois, o homem permaneceu com o corpo em casa durante algum tempo até dar o alerta às autoridades.

Tal com o JN noticiou na altura, o estado do cadáver, o cenário encontrado e o relato incongruente do companheiro levantaram dúvidas à PJ sobre as circunstâncias da morte. Os vestígios recolhidos acabaram por levar os inspetores a deter o homem por suspeitas do crime.

O casal, com histórico de consumo de álcool e estupefacientes, vivia de forma precária, sem luz elétrica, numa moradia que, vista do exterior, aparentava ser luxuosa.