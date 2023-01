Suíço detido em Tondela com centenas de ficheiros de pornografia infantil  

Um idoso de nacionalidade suíça foi detido, na quinta-feira, em Tondela, por descarregar, partilhar e guardar ficheiros pornográficos envolvendo crianças e jovens.

"A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, identificou e deteve em flagrante delito um homem de nacionalidade estrangeira, residente no concelho de Tondela, de 69 anos, pela presumível prática do crime de pornografia de menores", avança a PJ.

No mesmo comunicado enviado às redações, a judiciária explica que a detenção ocorreu durante "uma busca domiciliária, realizada no âmbito do cumprimento de Carta Rogatória a correr termos no DIAP de Viseu, emitida pelas autoridades judiciárias suíças".

No país helvético, o idoso também está indiciado pelo crime de pornografia infantil. O homem foi apanhado pela PJ a partilhar ficheiros de pornografia de menores e na posse "de centenas de dados que indiciam a descarga, partilha e guarda de fotografias e vídeos, com conteúdo pornográfico, envolvendo menores de 14 anos".

O detido vivia há cerca de três anos em Tondela, apurou o JN. O homem vai ser presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Viseu para aplicação de medidas de coação.