Supremo confirma 17 anos de prisão para professora que matou namorado

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) confirmou a condenação a 17 anos de prisão de uma professora natural de Vila Nova de Gaia que, em 2016, matou o namorado, na véspera de Natal, em Lisboa.

Fernanda B., de 39 anos, alega que o fez a pedido da vítima, de Famalicão. Mas, para os juízes, a arguida apenas se aproveitou da intenção suicida de Hugo Oliveira, 35 anos, para o assassinar. O objetivo seria pôr fim aos problemas criados pela encenação de que estaria grávida e de que se iriam casar a 25 de dezembro de 2016.

Fernanda B. e Hugo Oliveira conheceram-se quando ambos frequentavam um mestrado na Escola Superior Artística do Porto. Segundo o acórdão, em junho de 2014, a professora - que então só daria explicações - arrendou um apartamento no Parque das Nações, em Lisboa. O namorado continuou a morar com os pais em Famalicão, mas viajava com frequência até à capital, ficando em casa da companheira.