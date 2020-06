Supremo confirma demissão do juiz Rui Rangel

Nelson Morais Hoje às 19:05 Facebook

Twitter

Partilhar

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou, esta tarde, a demissão do juiz desembargador Rui Rangel, que tinha sido decidida pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), no dia 3 de dezembro de 2019.

A decisão do CSM tinha sido tomada, em dezembro, pela maioria dos membros do plenário, com com voto vencido.

Inicialmente, o envolvimento de Rui Rangel na operação Lex levou à sua suspensão provisória de funções no Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), em 09 de novembro de 2018. O juiz regressou à 9.ª secção criminal do TRL, após ter expirado o prazo da sua suspensão e foi depois demitido, tendo interposto recurso.