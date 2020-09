Supremo reduz pena a inimputável que matou a mãe motivado por "ser malévolo"

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 15:32 Facebook

Tribunal de Setúbal condenara esquizofrénico a 15 anos de internamento. STJ diz que poderá cumprir apenas três anos, se ficar curado.

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) reduziu de 15 para três anos o tempo mínimo de internamento de um homem de 51 anos que, em março de 2018, espancou a mãe, de 86 anos, até à morte, no Pinhal Novo. Segundo o acórdão, em casos como este, "o internamento tem um limite mínimo explícito de três anos, não podendo o tribunal fixar um limite mínimo mais elevado". O Ministério Público já tinha concordado com o recurso do arguido, inimputável perigoso.

A 20 de março de 2018, Luís foi festejar o aniversário da mãe à sua casa no Pinhal Novo. Ficou lá a dormir e, no dia seguinte, a idosa ofereceu-lhe um lanche. Como costumava fazer, esmagou o pão para que este coubesse na torradeira. Nunca imaginou o que viria a seguir.