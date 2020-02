Supremo rejeita recursos dos juízes Neto de Moura e Rui Rangel

JN Hoje às 19:10 Facebook

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou um recurso do juiz Neto de Moura a quem o Concelho Superior da Magistratura tinha aplicado uma advertência registada, por violação do dever de correção no caso do acórdão polémico em que era citada a bíblia e o código penal de 1886 que punia o adultério. Rui Rangel e a ex-mulher mantêm os castigos.

Os juízes conselheiros determinaram esta quarta-feira que "nos acórdãos relatados pelo impugnante e considerados no âmbito do processo disciplinar, foram utilizadas expressões impróprias (...) desnecessárias e lesivas da dignidade pessoal e da consideração social das pessoas que se encontrem nas situações consideradas no acórdão, cuja utilização lesa a imagem de ponderação, de moderação e de imparcialidade que o sistema de justiça deve transmitir à sociedade", pode se ler na decisão do Supremo a que o JN teve acesso.

O juiz Neto de Moura tinha recorrido da advertência que recebeu pelos textos de duas decisões sobre violência doméstica.

A primeira está relacionada com um acórdão da Relação do Porto, datado de 11 de outubro 2018, no qual o juiz relator Neto de Moura fez uma censura moral a uma mulher de Felgueiras, vítima de violência doméstica, minimizando este crime pelo facto de esta ter cometido adultério.

"O adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte", alegou o magistrado,

Já no final de fevereiro do ano passado, o juiz do Tribunal da Relação do Porto tinha aceitado parcialmente o recurso de um condenado por violência doméstica e retirou-lhe a pulseira eletrónica. Agressor tinha rebentado o tímpano da ex-mulher com socos.

O Supremo Tribunal de Justiça também indeferiu os pedidos de suspensão de eficácia das deliberações de demissão ao juiz Rui Rangel e de aposentação compulsiva a sua antiga companheira, a desembargadora Fátima Galante.

O juiz Rui Rangel foi demitido, em dezembro de 2019, pelo Conselho Superior da Magistratura (CSM), devido ao seu envolvimento no processo criminal Operação Lex. A decisão de expulsar o magistrado tinha sido tomada por maioria dos membros do plenário do Conselho Superior da Magistratura com um voto vencido.

Inicialmente, o envolvimento de Rui Rangel na operação Lex levou à sua suspensão provisória de funções no Tribunal da Relação de Lisboa (TRL), em 9 de novembro de 2018. O juiz regressou à 9.ª secção criminal do TRL, após ter expirado o prazo da sua suspensão.

O processo da Operação Lex, ainda em fase de inquérito, tem 14 arguidos e investiga suspeitas de corrupção, recebimento indevido de vantagem, branqueamento de capitais, tráfico de influências e fraude fiscal.

Fátima Galante e Rui Rangel são dois dos arguidos neste caso, que envolve, entre outros, o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, o vice-presidente do clube Fernando Tavares, e ainda João Rodrigues, advogado e ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

O caso ainda está em investigação.