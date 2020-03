Supremo Tribunal de Justiça adia julgamentos

Nelson Morais Hoje às 19:41 Facebook

Os efeitos do coronavírus já chegaram ao topo do sistema judicial, com o adiamento de várias sessões que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) tinha agendado para esta terça-feira.

"O Pleno das Secções Cíveis do STJ agendado para o dia de hoje com o objetivo de uniformizar jurisprudência em matéria de direito civil - uma das mais importantes do Supremo Tribunal - foi adiado sine die, em função das necessidades de prevenção do surto de Covid-2019 referidas no respetivo plano de contingência", informou fonte do tribunal.

A mesma fonte acrescentou que foram igualmente adiadas as sessões da 2ª, 6ª e 7ª secções cíveis do tribunal, aprazadas para a apreciação de recursos.

Tanto num caso como no outro, as diligências não foram reagendadas, por não se possível antever quando será seguro realizá-las.