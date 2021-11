Surfistas perderam-se em Lisboa e foram assaltados à mão armada

TRA Hoje às 13:10 Facebook

Três surfistas foram vítimas de um assalto com arma de fogo em Lisboa quando tentavam chegar à Costa da Caparica. Ficaram sem o carro e vários bens no valor total de 30 mil euros. Um dos suspeitos já foi detido pela Polícia Judiciária.

O caso deu-se no passado mês de julho. Os três surfistas, oriundos da zona oeste, seguiam num carro alugado em direção às praias da Costa da Caparica, porém perderam-se no meio de Lisboa. Pararam o veículo para ligar o GPS e foram abordados por um grupo de assaltantes munidos de armas de fogo.

Sob ameaça das armas, entregaram as chaves do carro e de vários bens que traziam. Entre viatura, dinheiro e objetos como telemóveis, pranchas de surf, artigos em ouro e roupa, os ladrões apossaram-se de artigos e valores num montante superior a 30 mil euros.

Esta terça-feira, o Ministério Público anunciou que foi detido um homem, suspeito de integrar o grupo de assaltantes e que, de acordo com os indícios recolhidos, terá sido o elemento que abandonou o local do crime ao volante do carro roubado.

No habitação do suspeito foram apreendidos 13 pedaços de resina de canábis, individualmente acondicionados em sacos de plástico, pelo que, além dos três crimes de roubo, o detido foi também indiciado de tráfico de estupefacientes de menor gravidade.

"Realizado o interrogatório, o juiz de instrução criminal decidiu aplicar ao arguido a medida de coação de prisão preventiva, considerando o elevado perigo de continuação da atividade criminosa e o enorme alarme social provocado por crimes praticados com arma de fogo", anuncia a Procuradoria da República de Lisboa.

A investigação prossegue, sujeita a segredo de justiça, sob direção do DIAP de Lisboa e com a coadjuvação da Polícia Judiciária.