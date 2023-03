Surpreendido a assaltar homem com pedra da calçada

R.P. Hoje às 16:48 Facebook

A PSP deteve um indivíduo, com 41 anos, já com largo cadastro, que foi surpreendido a ameaçar um homem com uma pedra da calçada exigindo dinheiro ou o telemóvel, em Lisboa. O detido havia tentado, momentos antes, assaltar uma mulher.

O alerta foi dado cerca das 8.20 horas desta terça-feira, por uma mulher que se dirigiu à esquadra das Olaias a relatar que um indivíduo a havia ameaçado, tentando roubar-lhe dinheiro. Só não conseguiu porque a vítima começou a gritar e a chamar pela Polícia.

Os agentes foram ao local e viriam a interpelar o suspeito no momento em que ameaçava um homem com uma pedra da calçada, exigindo-lhe dinheiro ou o seu telemóvel. Intercetado em flagrante delito, foi imediatamente detido.

O detido, que já tem "um amplo historial de crimes violentos, e normalmente direcionados para a esfera patrimonial", foi ouvido em primeiro interrogatório judicial tendo ficado em prisão preventiva.