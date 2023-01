Surpreendido a furtar lenha agrediu idoso com ferro na cabeça

JN Hoje às 10:09 Facebook

A Polícia Judiciária (PJ), em articulação com a GNR, deteve um homem que agrediu com um ferro um idoso, de 84 anos, que o surpreendera a furtar-lhe lenha, na localidade de Vale de Açor, Miranda do Corvo.

De acordo com a PJ, a vítima surpreendeu o arguido, com 69 anos, a furtar-lhe lenha, tendo este reagido violentamente, "munindo-se de uma barra de ferro e agredido, brutalmente, o ofendido, atingindo-o nas zonas da cabeça, tórax e pernas, provocando-lhe lesões que puseram em sério risco a sua vida".

O idoso, após ser assistido e estabilizado, pelo INEM, foi transportado para o Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, onde se encontra internado, em estado grave.

Sem antecedentes criminais, o detido deverá ser ouvido esta terça-feira, em primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.