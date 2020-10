Surto de covid-19 alarma cadeia de Custóias

Nelson Morais Hoje às 12:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Estabelecimento Prisional do Porto, situado em Custóias, Matosinhos, está a braços com um surto de covid-19 entre guardas, sendo certo que também alberga mais de 20 reclusos infetados, provenientes de várias cadeias, numa ala dedicada ao efeito.

Segundo disse, hoje, fonte prisional ao JN, esta quarta-feira havia seis guardas infetados, o que levou cerca de meia centena de colegas a realizarem testes de despistagem da doença no Hospital de S. João. Os resultados devem ser conhecidos hoje, acrescentou a mesma fonte. O JN aguarda informações da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais sobre os mesmos.

Os seis guardas que ontem sabiam já estar infetados estiveram todos de serviço no sábado passado, representando um terço do respetivo turno de serviço.

Quanto à propagação da doença entre reclusos, o que foi possível apurar até ao momento é que estão em Custóias mais de 20 que testaram positivo à covid-19, confinados numa única ala que foi dedicada especialmente à doença.

Segundo a mesma fonte, uma parte daqueles presos infetados pertence ao próprio Estabelecimento Prisional do Porto e outros são provenientes das cadeias de Paços de Ferreira, Vale do Sousa (também no concelho de Paços de Ferreira), Izeda (Bragança) e Leiria.