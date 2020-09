Suspeita de corrupção em Gibraltar afasta diretor da Casais

Luís Moreira Hoje às 13:14 Facebook

Detido por ter alegadamente oferecido 20 mil euros de suborno em projeto de 2 milhões de libras.

O diretor-geral do Grupo Casais, de Braga, Hélder Mendes da Silva, que é suspeito de ter praticado o crime de tentativa de suborno em Gibraltar, suspendeu, ontem, as suas funções na construtora até que o caso seja esclarecido pela justiça do enclave inglês.

O gestor foi alvo de uma denúncia criminal relacionada com um projeto para o qual a Casais foi contratada - escreveu a Polícia local em comunicado, no qual salienta que, em abril de 2020, no decurso de discussões comerciais relativas a pagamentos de trabalhos de construção, foi oferecido "um suborno de 20 mil euros em dinheiro a uma intermediária para encorajar a aprovação de trabalhos num projeto de dois milhões de libras", refere a Polícia Real de Gibraltar.