Suspeita de dezenas de furtos comete crime logo após ser libertada

TRA Hoje às 15:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem e uma mulher, de 42 e 35 anos, suspeitos de 27 crimes de furto qualificado e 84 crimes de abuso de cartão bancário na área de Cascais e Estoril, ficaram em prisão preventiva.

No dia 1 de setembro, a mulher tinha ficado com Termo de Identidade e Residência, após ter sido apresentada ao Tribunal de Cascais por um processo de situação irregular em território nacional. O companheiro esperava-a no exterior do tribunal e, de imediato, foram para S. João do Estoril onde efetuaram um furto no interior de viatura, subtraindo uma carteira com 80 euros em dinheiro e diversos cartões bancários com os quais efetuaram compras através do sistema contactless no valor de 142,80 euros.

Na manhã de 12 de setembro, polícias da Divisão de Cascais conseguiram intercetar e deter o casal na união de freguesias Cascais-Estoril. São suspeitos da prática em co-autoria de 27 crimes de furto qualificado e 84 crimes de abuso de cartão de garantia ou de crédito.

PUB

Um comunicado da PSP explica que "as detenções resultaram duma investigação que durou cerca de 6 meses" e que apurou que os suspeitos, desde maio de 2021, através do método de escalamento, vinham praticando diversos furtos em carros estacionados em garagens de condomínios nas zonas de Cascais, Estoril, Parede e Alcabideche. Terão subtraído cerca de 14 mil euros em valores e efetuaram compras no valor de cerca de 5500 euros através do sistema contactless usando cartões bancários furtados. Ainda terão provocado danos no valor de 1030 euros.

Após a detenção, foi efetuada uma busca à residência onde os suspeitos coabitavam, o que possibilitou a recuperação de diversos utensílios utilizados na prática dos crimes, bem como de alguns artigos que tinham sido furtados.

Os detidos foram apresentados ao Tribunal Judicial da Comarca de Cascais tendo ficado ambos em prisão preventiva.