Suspeitas da morte de emigrante encontrado nu procuradas no Brasil

Alexandra Lopes Hoje às 16:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O processo relativo à morte do emigrante Mário Jorge Silva, encontrado morto, nu e desfigurado, num pinhal em Jesufrei, Famalicão, em novembro de 2016, foi transferido para o Brasil. Há duas suspeitas identificadas pela Polícia Judiciária (PJ), de nacionalidade brasileira, que terão fugido para aquele país.

"O inquérito em causa foi transmitido às autoridades brasileiras, no âmbito de um processo de delegação do procedimento criminal", adiantou ao JN fonte da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Segundo informações recolhidas pelo JN, a investigação da PJ do Porto chegou às duas suspeitas, que foram constituídas arguidas e cuja extradição foi pedida. Contudo, uma vez que os brasileiros não extraditam os seus nacionais, foi solicitado que o inquérito passasse para aquele país, tendo em vista que as duas mulheres prestem contas perante a Justiça. "O Ministério da Justiça brasileiro informou haver disponibilidade para receber o processo português e prosseguir com o mesmo", adiantou a PGR.