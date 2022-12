Suspeitas de corrupção na Defesa Nacional com mais um detido

Um empresário sobre o qual pendia um mandado de detenção por, no entender do Ministério Público, ter subornado dirigentes da Defesa Nacional entregou-se às autoridades.

O homem tornou-se assim no sexto detido no âmbito da operação "Tempestade Perfeita", lançada na terça-feira pela Polícia Judiciária e que conta com cerca de 20 arguidos. Os restantes cinco detidos são mais dois empresários, o ex-diretor-geral dos Recursos da Defesa Nacional, Alberto Coelho, o antigo diretor de Serviços e Gestão Financeira, Paulo Branco, e o ex-diretor de Infraestruturas e Património, Francisco Marques.

As autoridades acreditam que, entre 2018 e fevereiro de 2021, os três dirigentes terão sido subornados com dinheiro, carros de luxo e outros bens por empresas que terão lucrado com obras fictícias em instalações militares e falsas prestações de serviço na limpeza de matas do Estado.

Após a defesa ter estado a consultar o processo na quinta-feira, os detidos começaram, esta sexta-feira de manhã, a ser interrogados por um juiz, em Lisboa. As medidas de coação deverão ser conhecidas este fim de semana.