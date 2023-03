Suspeitas de racismo em vandalismo de memorial do Bangladesh no Porto

O Memorial dos Mártires do Movimento de Língua Materna Bangla, situado nas imediações da Sé do Porto, foi vandalizado, na tarde desta quarta-feira e o presidente da Associação da comunidade Bangladesh do Porto admite tratar-se de um ato de racismo.

"Não é um memorial religioso, mas a maldade está em todo o lado. Nunca houve problemas com este monumento", disse ao JN Alam Kazol que o duplo homicídio perpetrado por um cidadão afegão, esta terça-feira em Lisboa, possa ter despertado sentimentos racistas contra cidadãos estrangeiros. O responsável alertou a PSP que já está a investigar para tentar identificar os vândalos e assim perceber se houve motivações raciais na destruição do Memorial.

No final de tarde, vários membros da comunidade do Bangladesh, que conta com cerca de 80% da população muçulmana, deslocaram-se junto do monumento.

O Memorial foi inaugurado em 2016 para homenagear os bengalis que em 1952 foram mortos por forças do Paquistão. Estes recusavam-se a reconhecer o bangla como uma das suas línguas oficiais.