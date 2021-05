Suspeitas de testes covid adulterados em vários jogadores

Alexandre Panda e Nelson Morais Hoje às 07:43 Facebook

PJ fez buscas no Porto e Algarve por suspeita de adulteração das análises de despistagem da covid-19 a futebolistas.

A suspeita de que o portista Shoya Nakajima conseguiu viajar para os Emirados Árabes Unidos com recurso a um teste à covid-19 falsificado deu origem a uma investigação que levou o Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária a realizarem cerca de uma dezena de buscas, esta quinta-feira, "nas regiões do Algarve e do Porto".

A investigação visa já não só o caso daquele japonês, que o F. C. Porto emprestou ao clube árabe Al-Ain, mas um esquema mais amplo de viciação de testes, que terá sido posto em prática numa fase da época desportiva em que atletas e técnicos dependeram de dois resultados negativos para fazer cada jogo.