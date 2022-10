Suspeitas de "toupeiras" no SIRESP na mira da Judiciária

Os negócios milionários à volta dos contratos do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP) e suspeitas de tráfico de influências para favorecer fornecedores levaram ontem a Polícia Judiciária (PJ) a realizar buscas na Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), nas empresas Motorola, Altice e SKSoft, assim como no SIRESP e em residências de suspeitos.

Na operação foram recolhidos documentos e o inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) ainda não tem arguidos. Para já, existem suspeitas da prática de crimes de tráfico de influência, recebimento ou oferta indevidos de vantagem, corrupção passiva, corrupção ativa, participação económica em negócio, abuso de poder e prevaricação.

Dois visados