Suspeito da morte de Mota JR raptado dias após o crime

Rogério Matos Hoje às 21:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Jovem foi torturado por amigos do rapper por acreditar que participara no crime, mas suspeitas foram entretanto afastadas pelo Ministério Público. Polícia Judiciária está a investigar.

Um jovem considerado suspeito no envolvimento da morte do rapper Mota JR, pelos amigos do músico, foi raptado poucos dias depois do crime e agredido violentamente durante horas numa casa.

A vítima foi raptada na via pública, em Lisboa, e levada numa viatura para uma casa, onde foi fechada num armário e espancada com um pau de vassoura. A participação do jovem na morte do rapper foi entretanto afastada pelo Ministério Público (MP) e a Polícia Judiciária (PJ) está a investigar na tentativa de identificar os autores do rapto.