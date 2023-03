Suspeito de abusar da filha de companheira fica preso

João Paulo Costa Hoje às 12:27 Facebook

Um homem de 40 anos foi detido pela Polícia Judiciária por suspeita de ter abusado sexualmente da filha da companheira com 12 anos de idade, em Águeda. Já tinha estado preso por crimes análogos. Ficou em prisão preventiva.

Segundo um comunicado da PJ, os vários abusos terão ocorrido em contexto familiar quando o arguido coabitava com a vítima e a sua mãe, no concelho de Águeda. O suspeito aproveitava os momentos em que se encontrava sozinho com a menina, para a sujeitar a práticas sexuais de diversa índole.

No final do ano passado, deixou de coabitar com o suspeito e, recentemente, a criança, de 12 anos, revelou os abusos. Após investigação, foi emitido um mandado de detenção pelo DIAP de Aveiro. O homem, de 40 anos está indiciado pelos crimes de abuso sexual de crianças agravado e violação.

O detido, com 40 anos de idade, que já tinha cumprido penas de prisão efetiva pelo mesmo tipo de crimes, foi apresentado às autoridades judiciárias competentes, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Segundo apurou o JN, o indivíduo já tinha estado preso por ter violado uma mulher, que ameaçou na rua com uma navalha, na zona da Grande Lisboa. E foi nesta zona que foi detido anteontem, quarta-feira, pela PJ de Aveiro depois de ter fugido após ser confrontado pela mãe da vítima. Depois de ter sido ouvido no DIAP de Aveiro, foi levado para o Estabelecimento Prisional de Aveiro.