Suspeito de abusos sexuais de menor em Espinho entrega-se às autoridades

Um homem de 66 anos, residente em Santa Maria da Feira, foi constituído arguido por suspeita de abuso sexual sobre a neta da ex-companheira, uma menina de 13 anos. O indivíduo entregou-se voluntariamente às autoridades.

O homem, que se encontra sob custódia da Polícia Judiciária, sem estar formalmente detido, é suspeito de ter abusado sexualmente da neta da ex-companheira, residente em Espinho, ao longo de dois anos. Terá aproveitado alguns dos períodos de confinamento provocados pela pandemia da covid-19, em que esteve a sós com a menina, para cometer os alegados abusos em casa da ex-companheira.

Abusos que terão sido relatados recentemente pela menor a uma educadora que, por sua vez, deu conhecimento do sucedido aos familiares diretos da criança. Um familiar participou as denúncias da vítima às autoridades e confrontou o suspeito com as mesmas.

O homem terá temido as possíveis retaliações por parte da família, tendo decidido entregar-se à GNR de Lourosa, na quarta-feira. A GNR acabou por contactar a Polícia Judiciária, entidade competente nesta matéria.

Foi constituído arguido e deverá ser presente ao Tribunal da Feira para primeiro interrogatório judicial e conhecer as respetivas medidas de coação.