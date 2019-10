Suspeito de apedrejar homem no Seixal fica em prisão preventiva

Rogério Matos Hoje às 19:33 Facebook

O autor do homicídio que ocorreu ao início da tarde desta segunda feira em Corroios, Seixal, foi presente ao tribunal do Seixal e vai aguardar pelo julgamento em prisão preventiva.

O homem de 47 anos matou Armando Vieira, 62 anos, à pedrada, junto à casa da vítima, na Praceta Almeida Garret, em Corroios depois de uma discussão entre ambos.

O suspeito estava embriagado na altura do crime e foi localizado pela PSP junto à sua residência, a uma centena de metros do local do crime. Ao que foi possível apurar, o suspeito não mostrou arrependimento pelo crime cometido, nem tão pouco admitiu ser o autor do incêndio na casa da vítima, que provocou 14 feridos por inalação de fumos.

A PJ vai agora proceder a novas diligências para determinar a causa do incêndio para poder assim desfazer as dúvidas sobre as causas e a autoria.