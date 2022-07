Suspeito de assaltar mulheres em paragens de autocarro fica preso

Um homem suspeito de, no último mês, ter assaltado várias mulheres em paragens de autocarro na Ajuda, em Lisboa, vai aguardar o desenrolar do processo, por decisão do tribunal, em prisão preventiva.

O arguido atacaria sobretudo entre as 5 e as 6 horas e escolheria, preferencialmente, "mulheres de alguma idade" que estivessem sozinhas, refere este sábado, em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP (Cometlis), que efetuou a detenção.

Durante os assaltos, o homem, cuja idade não foi revelada, apontaria uma "arma branca de grandes dimensões" ao pescoço das vítimas, para impedir que estas reagissem e lhe entregassem todos os bens que tinham consigo.

"Após uma investigação de sensivelmente um mês, foi possível identificar o suspeito e ligá-lo a vários que ocorreram num curto espaço de tempo", acrescenta o Cometlis, precisando que a detenção ocorreu fora de flagrante delito.

Paralelamente, foram recuperados alguns dos bens roubados, já devolvidos às vítimas.

"Com esta detenção, a PSP não tem dúvidas de que conseguir pôr cobro ao principal causador de alarme social, que atacava indiscriminadamente vítimas vulneráveis. Deste modo, a PSP acredita que conseguiu restabelecer a paz e tranquilidade necessárias nesta zona específica de Lisboa", sublinha a força de segurança.

Apanhado trio que atacou perto do Colombo

Já em Carnide, também no concelho de Lisboa, a PSP deteve uma mulher e dois homens que, momentos antes, teriam assaltado três jovens perto do Centro Comercial Colombo e na Estrada da Luz.

No primeiro caso, o trio terá ameaçado agredir um rapaz para ficar com o seu telemóvel. No segundo, terão atacado outros dois jovens, que, além dos seus telemóveis, foram ainda obrigados a entregar dinheiro e cartões pessoais. Na sua posse, os suspeitos tinham ainda um terceiro telemóvel de um outro roubo, na Amadora.

"O grupo, agora desmantelado era extremamente organizado e concertado, tendo os seus elementos funções definidas durante o ilícito criminal. Para além disto, obrigavam as vítimas a ceder os seus códigos de segurança, de forma a desbloquear os materiais informáticos", descreve este sábado, numa nota, o Cometlis.

Apresentados a tribunal, a mulher ficou em prisão preventiva e os dois homens sujeitos a apresentações periódicas na esquadra da sua residência.

A PSP promete continuar "atenta" a outros grupos semelhantes.